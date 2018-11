Mani maestre: l’artigianato del terzo millennio si presenta

Dal manufatto all’oggetto progettato al computer, dalle mani che creano e trasformano la materia al prototipo di un’idea visualizzata sullo schermo, insomma un giusto mix tra tradizione e innovazione.

“Vogliamo dare visibilità a tutti i talenti creativi del nostro territorio e non solo, che fanno della loro passione un’arte” con questa idea di base si presenta la mostra mercato ManiMaestre che si terrà domenica 25 novembre al Chiostro di Voltorre di Gavirate dalla ore 10 alle 20.

La tradizione che si rinnova anche attraverso le tecnologie digitali, ma che mantiene vivo il rapporto antico con la materia e il sapere del fare. Così artigiani, designers, stilisti, fotografi, illustratori, ecc.. potranno mostrare i loro prodotti, frutto di ricerca e sperimentazione, originali sia come pezzi unici sia in piccola serie.

“Vogliamo anche dare il giusto spazio ad antichi mestieri che rischiano di essere dimenticati e che saranno oggetto di workshop e dimostrazioni pratiche, per non perderne la manualità e per trasmettere alle nuove generazioni la giusta conoscenza esperenziale“ spiegano gli organizzatori.

Un mercato dedicato quindi all’artigianato tradizionale e a tutte le nuove forme di autoproduzione, con l’obiettivo di favorire scambi e contaminazioni. Una mostra di materiali e tecniche di produzione sostenibili e la riscoperta di vecchi oggetti e scarti a cui dare una nuova vita, per affermare il valore dell’economia circolare.

Le cucine del Coopufood lavoreranno tutto il giorno ad un menù di enogastronomia handmade mentre nello TheatreSpace ci saranno laboratori ed eventi musicali con I Gold Fish Recolletione ed il collettivo Fujenti .

LABORATORI

ore 10,30 e ore 15,00 – Laboratorio di Acquarelli

il laboratorio che propone la produzione di bigliettini per Natale personalizzati con la tecnica dell’acquarello.

Costo 10€ compreso di materiale . max partecipanti 15 persone.

Conduttrice Milena Vanoli

prenotazioni: tel. 3487260216 – milena.vanoli@virgilio.it

ore 11,00 e ore 15,30 Laboratorio per bambini Re Mida

“ CHE PALLE “ con materiale rigorosamente di recupero si costruiranno in modo personalizzato le palline per l’albero di Natale .

Il laboratorio è rivolto a bambini sopra i 5 anni accompagnati da almeno un genitore .

Costo 5 € compreso materiale

conduttore Re Mida

prenotazioni : remida.varese@gmail.com

ore 11,30 Laboratorio di Batik

Il batik è una tecnica usata per colorare i tessuti e altri oggetti, mediante la copertura delle zone che non si vogliono tinte tramite cera o altri materiali impermeabilizzanti.

Costo 5 € compreso di materiale massimo 12 persone.

Prenotazioni manimaestre@gmail.com teò. 3396177718

INCONTRI

ore 16 .00 – WDA – WilDesignArt – architetto Giovanni Dal Cin

“Ogni cosa è illuminata…”

L’incontro ha come obiettivo il racconto del personale percorso creativo che, partendo dal recupero di materiali di scarto e vecchi oggetti dimenticati, porta alla realizzazione di pezzi unici e prodotti in piccola serie, in una continua ricerca di sintesi tra memoria e funzione. In questa originale ricerca espressiva, l’inserimento della luce svolge un duplice ruolo, di attualizzazione e valorizzazione, sovrapponendosi con la sua immaterialità a forme che, pur rimanendo riconoscibili, regalano sempre effetti inaspettati.

EVENTI

ore 17,00 Musica : Goldfish Recolletion Sonorità reggae fusion- indie rock

ore 18,00 Musica : Collettivo Fujenti Pizziche Tammurriate e Tarantelle