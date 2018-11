Mastini, “solita” sconfitta sul ghiaccio di Ora

La maledizione di Ora prosegue: anche quest’anno, con i Mastini più quotati e meglio posizionati in classifica rispetto ai padroni di casa, il Varese perde la partita disputata sul ghiaccio all’aperto della cittadina altoatesina lasciando strada (e tre punti) alle “Rane”.

Un ko che non ci voleva quello dei gialloneri (3-1 il risultato finale) che in un colpo solo perdono diverse posizioni in classifica, complici le vittorie di Pergine, Appiano e Valdifiemme. La squadra di Da Rin può anche mangiarsi le mani, un po’ per le occasioni create ma non sfruttate in attacco, un po’ perché la mole di gioco è stata superiore a quella sviluppata dalle Frogs (ben 36 tiri a 21), un po’ perché il vantaggio altoatesino è arrivato in situazione di inferiorità.

Nel primo terzo di gioco i Mastini hanno creato molto, specie con Raimondi, fermato però dal portiere Giovanelli in grande serata. E così, al 17′, è arrivata la “punizione” fermata Massar: ingaggio in zona difensiva del Varese in superiorità e squadra sorpresa dall’Ora, andato così in vantaggio a sorpresa.

Raddoppio a inizio ripresa con Selva bravo ad avanzare sul lato destro e a servire Pallabazzer che ha infilato Menguzzato da pochi passi. Nel resto del drittel i Mastini non sono riusciti ad andare a segno, anzi, rischiando di capitolare un’altra volta.

Dopo il secondo intervallo il Varese ha provato ad alzare i ritmi e ha trovato con un tiro di Vanetti la rete del 2-1 in superiorità numerica. L’ennesime parate di Giovanelli su Privitera e Lo Russo hanno però raffreddato la reazione giallonera, quindi Walter ha trovato il tiro buono per realizzare il tris delle “Rane” e chiudere così i conti.

Ora l’IHL va verso la pausa: dieci giorni senza partite che consentiranno alla squadra di recuperare le forze e finalizzare la preparazione in vista dei prossimi incontri. Giovedì 6 dicembre si tornerà al PalAlbani con un match fondamentale contro una rivale che in classifica sta nei paraggi dei gialloneri.

AURORA FROGS – MASTINI VARESE 3-1

(1-0; 1-0; 1-1) RETI: 17’00” Massar (O – Decarli, Stimpfl); 22’15” Pallabazzer (O -Selva); 49’56” Vanetti (V – Perna, F. Borghi), 58’15” Walter (O – Zerbetto, Stimpfl)

VARESE: Menguzzato (81 Masini); Barban, Belloni, Lo Russo, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Gruber ed Egger (Gallo e Manfroi)

NOTE. Penalità: O 12′, V 6′. Superiorità: O 0-3, V 1-6. Spettatori: 110.

CLASSIFICA: Caldaro 31; Merano 24; Bressanone 23; Pergine 22; Appiano 21; Valdifiemme, VARESE 19; Ora, Alleghe 12; Como 6.