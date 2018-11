Matteo Bianchi incontra a Roma l’ambasciatrice svizzera

L’onorevole Matteo Bianchi, deputato della Lega e sindaco di Morazzone ha incontrato ieri a colazione la nuova ambasciatrice elvetica Rita Adam, in servizio a Roma dal primo novembre scorso in sostituzione di Giancarlo Kessler, ticinese, che ricopriva l´incarico dal 2014.

«Un incontro importante dal punto di vista pratico – ha detto Bianchi – per tutelare i nostri lavoratori frontalieri, ma anche simbolico, perché da sempre tra Lombardia e Canton Ticino esiste un “confine lieve”, e la ricchezza di entrambe le nostre terre si fonda sulla collaborazione».

Bianchi è anche promotore di un gruppo di amicizia interparlamentare Svizzera-Italia, che raggruppa deputati e senatori eletti nelle province di confine e non solo.

Il deputato leghista ha voluto mostrare tutta la disponibilità nel confrontarsi attivamente sui temi che più interessano i territori limitrofi: «Abbiamo dialogato sulla questione del frontalierato, sull’accordo fiscale e sulla situazione di Campione d’Italia – spiega Bianchi – non da ultimo i tempi di realizzazione dell’infrastruttura “terzo valico”, importante non solo per l’economia lombarda ma anche per la Svizzera, che avrebbe uno sbocco più agevole verso i commerci marittimi».

«La diplomazia parlamentare e la cortesia diplomatica – conclude l’on. Bianchi – sapranno sicuramente trovare proposte adeguate alla gestione della quotidianità dei rapporti sul confine insubrico tra Ticino e Lombardia».