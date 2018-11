Mercatino di Natale degli Anziani della RSA del Melo

Più ricco di sempre, più originale che mai, puntuale come un orologio svizzero, venerdì 30 Novembre apre la sua preziosa esposizione il Mercatino di Natale della RSA il Melo.

Lo si può visitare fino al 24 Dicembre ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00 all’ingresso della Struttura di Via Magenta, ma anche, eccezionalmente in Piazza Libertà per tutta la giornata di Sabato 8 Dicembre con le sue variopinte bancarelle colme di innumerevoli, raffinate idee regalo.

Anche quest’anno gli Ospiti del Melo hanno scelto di portare a compimento l’ormai tradizionale Mercatino con manufatti realizzati nei laboratori di terapia occupazionale per supportare progetti di sostegno internazionale per l’infanzia e adozione a distanza finalizzati da anni al sostentamento di molti bambini tramite l’associazione The Nathan Hall Center in Kenya in collaborazione col Comitato per il Turismo Sociale.

Piccole gocce in un oceano in tempesta, mirate a ridare un minimo di serenità a quelli che gli Anziani sentono ormai come i loro bambini. Non solo buoni acquisti dunque, ma anche un gesto di vera solidarietà.