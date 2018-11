Nascondeva la cocaina in ospedale, altri guai per l’operaio arrestato per spaccio

Nuovi guai per D.V., 59enne manutentore dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate arrestato nei giorni scorsi. Da ulteriori accertamenti è emerso che nascondeva la droga anche all’interno della struttura sanitaria dove lavorava. I carabinieri di Gallarate hanno trovato 1,5 grammi di cocaina suddivisa in dosi all’interno di un cassetto della sua scrivania, nascosta in una confezione di Tantum Verde.

L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di spaccio e detenzione illegale di armi e di giochi pirotecnici illegali, al termine di una rapida indagine dei militari gallaratesi, coordinati dal sostituto procuratore di Busto Susanna Molteni.

In casa gli avevano trovato e sequestrato 120 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, due pistole semiautomatiche prive di matricola, una pistola giocattolo modificata, oltre 200 proiettili di svariato calibro e 10 candelotti “Bomber 77”, che rientrano nella categoria dei giochi pirotecnici detenuti illegalmente.