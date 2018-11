«Natale a Luino, tutto sarà luce»

Grazie all’accordo con ASCOM, anche questo Natale, partendo dagli alberi del lungolago, per le vie e nelle piazze «tutto sarà luce».

«Lo sforzo non è indifferente. Un ringraziamento va al direttore di ASCOM, dott. Luca Gobbato, al presidente Franco Vitella e all’infaticabile vice direttore Stefano Meloro». È quanto afferma il consigliere comunale con delega a Turismo e Commercio Laura Frulli nel presentare le prossime iniziative legate alle festività.

«Grazie a questa intesa si riesce a riproporre la pista di pattinaggio su ghiaccio “vista lago“ che tanto piace a grandi e piccini, divenuta ormai un’attrazione anche per chi non abita a Luino. L’attrazione è presentata dalla ditta www.maxpark.it.

Un altro grazie va ai commercianti e alle loro famiglie, senza il loro contributo poco si potrebbe fare per coprire in modo decoroso il territorio così vasto del nostro comune, permettendoci di raggiungere, con un segno, anche le frazioni e le zone dove le attività sono in numero ridotto».

«Il ringraziamento va a loro anche e soprattutto per il loro lavoro quotidiano, perché, ricordiamoci che una città con vetrine accese è una città viva, moderna e attraente – conclude Frulli. In ultimo ma non da ultimo vanno ricordati gli uffici comunali coi suoi dipendenti a tutti i livelli per il grosso impegno che tutto ciò comporta».

«Non ci resta che invitare tutti a Luino per passare un pomeriggio di shopping natalizio tra vie decorate e illuminate, in una cornice unica, bere una cioccolata calda e godersi una passeggiata o lanciarsi in una pattinata all’aria aperta!

Acquistate a Luino, e perché per una città viva bisogna viverla! Auguri a tutti»