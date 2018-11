Nelle sale di Villa Frua il mercatino di Natale

Torna il mercatino di Natale nelle bellissime sale di Villa Frua. Come ogni anno, il Gruppo di cucito “L’ago maggiore” organizza un mercatino con i propri manufatti: il ricavato sarà devoluto come di consueto alla biblioteca comunale, per l’acquisto di cd, dvd, riviste, libri ecc. Inoltre, ogni anno il gruppo fa anche qualche versamento “solidale” a gruppi che si interessano di problematiche femminili.

Ecco il calendario delle aperture: venerdì 30 novembre dalle 15 alle 18; sabato 1 dicembre dalle 9.30 alle 12; venerdì 7 dicembre dalle 15 alle 18; venerdì 14 dicembre dalle 15 alle 18; sabato 15 dicembre dalle 9.30 alle 12; venerdì 21 dicembre dalle 15 alle 18; sabato 22 dicembre dalle 9.30 alle 12.