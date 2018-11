Non ci sono ancora case, i ladri rubano i cancelli

Rubano proprio di tutto, anche i cancelli. I furti di materiali ferrosi non sono certo rari, ma questo è davvero curioso: due cancelli, uno carraio e uno pedonale, sono stati rubati nella notte tra l’1 e il 2 ottobre a Fagnano Olona.

Sono – o erano – i cancelli che chiudevano la recinzione di un terreno non edificato in via Dante, che costeggia una delle vie centrali ed è circondato da abitazioni.

Sul terreno non figuravano evidenti segni di ruote il che fa presupporre che siano stati inizialmente trasportati a mano. Erano cancelli pesanti il che fa anche presupporre che il furto sia stato effettuato con il contributo di diverse persone. Sul terreno – raccontano i proprietari -è stata trovata una lampada al neon rotta, serrature divelte e resti di ferro abbandonati. I cancelli, in particolare il carraio, non sono posti in una posizione totalmente buia, di fronte c’è proprio un lampione che offre una sufficiente illuminazione notturna.

Del furto è stata fatta denuncia ai carabinieri della locale stazione. «Non ho grande speranza di ritrovarli ma mi sembrava opportuno almeno fare un tentativo, chi sa mai che qualcuno non li noti da qualche parte in provincia o altrove; ho voluto anche attendere il trascorrere di quasi due mesi dall’evento nel presupposto che siano stati magari utilizzati per altre recinzioni» spiega il proprietario. Per chi li ritrovasse è prevista una ricompensa.