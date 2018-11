Non rispetta i domiciliari e torna in carcere

L’incessante l’attività di prevenzione e repressione degli uomini del Commissariato di Gallarate ha portato all’arresto di un 36enne che non rispettava gli arresti domiciliari.

Un cittadino del Marocco E.J.I., a seguito di controlli effettuati dagli agenti, è risultato nel tempo inosservante alle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari. La corretta e tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria, ha permesso di revocare il beneficio concesso e ricondurre l’uomo, nato nel 1982 in Marocco, presso la Casa Circondariale competente.

In occasione dell’esecuzione della notifica della revoca del beneficio e conseguente detenzione in carcere, si è poi presentato in commissariato un amico di E.J.I, tale E.A.M., connazionale del 1991, il quale, evidentemente ubriaco ha tentato di impedire l’arresto, venendo a sua volta deferito all’Autorità giudiziaria per i reati commessi.