Open day alla piscina di Solbiate Olona

A distanza di soli tre mesi dalla ripresa dei corsi di nuoto e fitness organizzati dalla Piscina di Solbiate Olona, impianto sportivo gestito da Saronno Servizi, è in arrivo una nuova iniziativa rivolta alle famiglie solbiatesi: domenica 2 dicembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 si terrà l’evento “Swim & fit Party” uno speciale “porte aperte” rivolto ad adulti e bambini con un programma ricco di attività.

Una giornata che coniuga l’attività svolta in acqua, attraverso corsi di nuoto guidato, acqua-gym e movimento in vasca, con programmi di fitness in palestra, idrokinesiterapia e riabilitazione motoria coordinati da trainer fisioterapisti certificati.

I cancelli si apriranno alle ore 8.30 del mattino, con corsi gratuiti rivolte agli adulti come il nuoto guidato, “Acquami”, ginnastica dolce e funzionale, Combo Circuit, Cross-fit, Calistenico e Power Yoga…, solo per citarne

alcuni. Nel pomeriggio si svolgeranno la gara di nuoto con staffetta “Piccoli campioni crescono con Solbiatese nuoto” e l’esibizione di nuoto sincronizzato.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni si terrà nel pomeriggio un laboratorio di lettura animata intitolato “Un tuffo nei libri”, che si concluderà alle 17.30 con la merenda. Durante la giornata sarà possibile per coloro che hanno

necessità di svolgere attività di recupero funzionale, riabilitazione o potenziamento muscolare, prenotare un consulto fisioterapico gratuito con un fisioterapista della Piscina.

L’evento è organizzato in collaborazione con lo sponsor Energy Team di Busto Arsizio, società specializzata nella consulenza e nella realizzazione di impianti idrico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di cogenerazione, idraulici e antincendio per edifici residenziali, industriali e commerciali. “Due anni fa abbiamo puntato alla valorizzazione della nostra piscina comunale, affidandola a Saronno Servizi SSD con un importante mandato di rilancio: i risultati raggiunti nel corso di poco tempo non possono che confermare la lungimiranza della nostra scelta” – ha commentato Luigi Melis, Sindaco di Solbiate Olona.

“Siamo contenti che la Piscina Comunale di Solbiate Olona possa organizzare iniziative come queste, svolgendo il ruolo di promotore di servizi sul territorio pensati per le famiglie residenti a Solbiate Olona e nei paesi limitrofi” – ha commentato l’Architetto Katia Mantovani, Amministratore Unico della Saronno Servizi SSD. Per informazioni: www.piscinadisolbiateolona.it – info@piscinadisolbiateolona.it Tel. 0331 – 1351248