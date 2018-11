“Pagamento alla consegna”, si ride al Teatro Nuovo

Nuovo appuntamento, sabato 10 novembre, con la stagione del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate.

In scena c’è la compagnia “La lampada”, che propone – per la regia di Christian Muggiana – “Pagamento alla consegna”.

La commedia brillante di Michael Cooney racconta la storia di Eric, disoccupato che per togliersi dagli impicci assume l’identità di un conoscente emigrato in Canada. Prigioniero di una burocrazia, si ritroverà in una vicenda ingarbugliata, fatta di continui fraintendimenti che non mancheranno di divertire lo spettatore.

Lo spettacolo inizia alle 21: il Teatro Nuovo si trova in via Leopardi, nel quartiere Madonna in Campagna.

Prenotazioni: teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it o numero 0331245580

Il successivo spettacolo è previsto sabato 24 novembre: “On mari in di pettol”, commedia dialettale di Franco Roberto, con la compagnia I Catanaj.