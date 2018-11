Primarie Pd, i candidati regionali si presentano a Busto Arsizio

Sul livello nazionale manca ancora una data, in Lombardia invece c’è ed è il 18 novembre. Di cosa stiamo parlando? Delle elezioni primarie del Partito Democratico che devono portare alla scelta del futuro Segretario: sia nazionale che regionale. Così, se per conoscere chi sarà a prendere il posto di Maurizio Martina bisognerà sicuramente aspettare il 2019, già nelle prossime settimane il popolo Lombardo delle primarie, gli elettori del PD, sono chiamati a scegliere tra Eugenio Comincini e Vinicio Peluffo il successore del varesino Alessandro Alfieri, neo-eletto al Senato al Senato della Repubblica.

“In questo momento di crisi per il Partito Democratico, vogliamo provare a ripartire dal basso e a ricostruire una partecipazione che coinvolga attivamente tutti i cittadini di centro sinistra. Un primo passo non può che essere la scelta di colui che, proprio sul nostro territorio, sarà chiamato a guidare nei prossimi anni il partito”.

Così Paolo Pedotti, Vicesegretario del PD di Busto Arsizio annuncia i due appuntamenti che si terranno con i candidati nella sede bustocca di Viale della Repubblica: mercoledì 7 novembre alle ore 21 è infatti prevista la presentazione di Vinicio Peluffo, mentre Eugenio Comincini incontrerà iscritti ed elettori PD domenica 11 novembre alle ore 10.30.

“Tutti i cittadini di Busto Arsizio e dei Comuni vicini sono invitati a partecipare” – aggiunge Pedotti – “in questo periodo, in cui sono forti nel nostro Paese le spinte nazionaliste e populiste, le nostre porte rimangono aperte a chiunque abbia voglia di portare le proprie idee: non solo per il rinnovamento del Partito Democratico, ma anche per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane in sé”.