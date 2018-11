Prima Quinto e poi Dubrovnik per la Busto Bpm

Impegno casalingo di campionato per la Busto Bpm che nel tardo pomeriggio di sabato 1 ospitano alle piscine “Manara” i temibili liguri del Genova Quinto con fischio di inizio alle ore 18.

La squadra di Gu Baldineti cerca i tre punti sia per rispettare il pronostico sia per provare a risalire al terzo posto della classifica, approfittando del fatto che il Posillipo – ottimo il cammino dei napoletani – dovrà fare visita al Brescia capolista. In alto: Edoardo Di Somma (foto Squarzanti / Pall. Sport Management)

La partita con i genovesi servirà anche alla formazione bustocca per preparare al meglio il match di Len Champions League che vedrà i Mastini opposti (in trasferta) allo Jug Dubrovnik, match in programma mercoledì 5 dicembre. La Sport Management, in vista di questi impegni, ha effettuato una “due giorni” di allenamenti congiunti con la Pro Recco proprio in vista della gara di Dubrovnik, avversaria simile per qualità e caratteristiche tecniche ai campioni tricolori.

La Iren Quinto affidata Gabriele Luccianti ha ottenuto fino a questo momento 9 punti e si trova nel centro della classifica. Squadra rinnovata quella genovese, dall’arrivo del portiere Pellerano, del difensore Bielik, dell’attaccante ex Ortigia Lindhout e dai centroboa Paunovic e Mojovic.

«Contro il Quinto sarà una partita da giocare al massimo e da vincere, perché è un’altra gara che mette in palio tre punti importanti» conferma Baldineti alla vigilia. Il match sarà trasmesso in diretta radiofonica via web su Radio Polis.