Residence per universitari e pensionati, un business che vola

Residence per giovani e studenti e pensionati per anziani, sono 496 le imprese in Lombardia, +5% in un anno e +235% rispetto alle 148 di quasi dieci anni fa. Prima per imprese Milano con 123, poi Pavia con 94, Brescia con 63. In Italia ci sono 4.283 imprese, +6% in un anno e +129% in quasi dieci anni. Prima Roma con 394, +85% in quasi dieci anni. Sono 23mila gli addetti in regione, rispetto ai 15 mila nel 2011, +49% in sette anni e nell’ultimo anno +10%. Lombardia prima in Italia, dove le imprese contano 104 mila addetti, +7,5% in un anno e +114% in sette anni. Le localizzazioni di queste sedi d’impresa, che spesso sono presenti in più punti sul territorio, sono quasi 9 mila in Italia, di cui circa mille in Lombardia e 262 a Milano. Sono questi i numeri in Lombardia che emergono da un’analisi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza sui numeri delle imprese di fine settembre 2018.

“Le nuove costruzioni sono sempre di maggiore qualità e rappresentano la capacità produttiva di un settore economico come l’edilizia – ha dichiarato Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Assimpredil ANCE -. I residence per gli studenti universitari sono una struttura molto importante per far crescere l’attrattività nazionale e internazionale del nostro territorio. Per quanto riguarda la terza età ci sono infrastrutture con servizi avanzati in grado di offrire una migliore vivibilità”.

“Il business immobiliare si specializza – spiega Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e segretario di FIMAA Milano Monza Brianza (Confcommercio Milano) – e va sempre più incontro ai bisogni sociali. Nel territorio milanese e lombardo, per la forte presenza universitaria il dato dei residence è particolarmente significativo. Anche gli anziani hanno in regione strutture dedicate con assistenza”.

In Lombardia. Prima per imprese Milano con 123 e 6 mila addetti, poi Pavia con 94 e 1.400 addetti, Brescia con 63 e quasi 3 mila addetti. Quasi 3 mila addetti anche a Varese. A Milano crescono di più i residence per i giovani, + 105% in cinque anni , +42% le residenze per anziani.

In Italia. Per localizzazioni, prima Roma con 630 (+102% in dieci anni), poi Palermo con 450 (+150%), Torino con 388 (+60%), Catania con 371 (+169%), Milano con 262 (+201%), Ravenna con 205 (+294%), Bologna con 196 (+11%).

Quasi una impresa su due, il 41%, è femminile, il 5% sono stranieri, 9% i giovani in Italia. In Lombardia donne il 26%, stranieri il 4%, giovani il 5%. Più donne a Pavia, 60% e a Monza e Mantova, circa 40. Più stranieri e giovani a Pavia, rispettivamente 10% e 16%.