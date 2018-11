Scontro all’ingresso del paese, intervengono ambulanze e pompieri

Incidente stradale con feriti a Lonate Pozzolo.

È successo poco prima delle 13, il mezzi del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti inizialmente in codice rosso in via Volta, all’incrocio con via Matteotti, all’ingresso del paese venendo da Busto Arsizio (foto d’archivio).

Sul posto il sistema Areu-118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica, mentre i pompieri sono intervenuti per estrarre dalle auto le due persone coinvolte, una 46enne e un 68enne. Non hanno riportato ferite significative, sono stati valutati come “codici verdi”. L’incidente ha provocato danni anche ad altri due veicoli in sosta nei dintorni dell’incrocio.

(Articolo aggiornato alle 14.10 di martedì 20 novembre 2018)