A Somma un intero weekend contro la violenza sulle donne

L’amministrazione della città di Somma Lombardo invita la cittadinanza a partecipare ai due momenti di sensibilizzazione promossi in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne.

Il primo appuntamento (dal festival del libro del Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona) è venerdì 23 novembre ore 19.30, presso la sala polivalente della Biblioteca Aliverti, presentazione del libro Mademoiselle Camille Claudel et Moi di Chiara Pasetti.

A seguire, dopo un frugale rinfresco offerto dall’Amministrazione, alle ore 21 Spettacolo teatrale Moi regia di Alberto Giusta con Lisa Galantini Realizzato dall’Associazione culturale “Le Rêve et la vie” in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse di Genova.

Il secondo appuntamento sarà domenica 25 alle ore 11 con la presentazione dell’installazione artistica “Farfalle libere” di Annalisa Mitrano (realizzata a cura di Tiziana Pella) in piazza Vittorio Veneto e a seguire presso la galleria Oriana Fallaci in via Briante, con la partecipazione dell’Artista e della musicista fisarmonicista Giulia Bertasi.