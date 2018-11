Stabilimenti ed emissioni, il workshop per le aziende in Camera di Commercio

Il decreto è in vigore dalla fine dello scorso anno e, in attuazione di una direttiva comunitaria, riordina parte del quadro normativo relativo agli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Un passaggio dunque importante per le imprese varesine, di cui si parlerà giovedì 29 novembre in occasione di un workshop organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con la sua azienda speciale Promovarese.

L’appuntamento è per le 9 del mattino nella sede centrale di piazza Monte Grappa e si rivolge, oltre che alle imprese, anche ad associazioni di categoria, professionisti e consulenti, come pure a Comuni, Consorzi, Pubbliche Amministrazioni e, in generale, a tutti i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e ai controlli in materia ambientale. Nel pomeriggio ci sarà poi l’occasione di incontri personalizzati con il relatore, che potrà fornire chiarimenti e soluzioni operative ad hoc su questioni specifiche.

Tornando alle novità legislative al centro del workshop, in particolare sono previsti valori limite di emissione per alcuni inquinanti originati da impianti di combustione, sulla base di una valutazione delle migliori tecniche impiantistiche disponibili per la riduzione degli inquinanti, della normativa regionale e dei piani regionali di qualità dell’aria.

Viene inoltre introdotta la nuova definizione di medio impianto di combustione: così, se fino allo scorso anno erano soggetti ad autorizzazione soltanto gli impianti con potenza termica superiore a 3 megawatt, ora tale soglia viene abbassata a 1 megawatt. Per gli impianti esistenti, cioè già funzionanti prima del 31 dicembre scorso, saranno necessari degli adeguamenti o la richiesta di autorizzazione alle emissioni.

Modalità di iscrizione al workshop sul sito della Camera di Commercio varesina www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Ambiente”.