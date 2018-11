Un calendario nato dai disegni delle scuole elementari di Varese

Sono stati premiati oggi i bambini che hanno partecipato al progetto del Ponte del Sorriso e Aguav dal titolo “Segui il ritmo”, sponsorizzato da Il Centro Commerciale Le Corti, che si distingue per la scelta fatta da ormai due anni, concentrata sul coinvolgimento del territorio e sulla solidarietà. Ai bambini delle Scuole Elementari di Varese è stato dunque chiesto di rappresentare il loro mese di nascita in chiave musicale, perché la musica, nei momenti difficili come la malattia, è un valido sostegno che fa stare meglio. Gli alunni hanno realizzato tantissimi lavori, tutti bellissimi, e dopo un’attenta selezione, ne sono stati prescelti 13.

Galleria fotografica Un calendario coi disegni delle scuole di Varese 4 di 18

Il Centro Commerciale Le Corti ha quindi stampato un colorato calendario, destinato a due associazioni di bambini, molto attive nel territorio di Varese. Il Ponte del Sorriso che è ormai diventato un amico “storico” del Centro le Corti e che da sempre si occupa del polo materno infantile di Varese di Varese, e Aguav, che si dedica ai bambini nati con problemi di sordità, supportando l’Audiovestibologia di Varese, primo centro in Italia per la cura della sordità profonda infantile. I calendari sono stati donati alle due associazioni che li venderanno nel periodo natalizio per finanziare i loro progetti a favore dei bambini.

Visibilmente emozionati i bambini hanno ritirato il premio, consistente in una pergamena di ringraziamento e in un buono di euro 250.00 che verrà utilizzato dalle loro insegnanti per l’acquisto di materiale didattico necessario per la classe a cui appartengono.

Durante la cerimonia i piccoli hanno raccontato il loro disegno, con parole logiche, ma anche divertenti, come “C’è sempre una poltrona davanti al camino acceso a Natale” oppure “Sono nato il 21 marzo, per cui ho messo da una parte l’inverno e dall’altra la primavera” e ancora “A maggio ci sono tanti colori e i bambini saltano di gioia”.

A ringraziare i bambini che “con un piccolo gesto hanno fatto un grande regalo” sono stati l’Assessore ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio, Cinzia Bogazzi, responsabile marketing delle Corti, Paolo Bagatin di Aguav ed Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso.

I calendari sono in vendita presso Le Corti, negozio Calza Inn o punto confezionamento pacchetti, oppure presso l’Audiovestibologia, la Pediatria, La Casa del Sorriso in via Riva Rocci 12, o è possibile ordinarli a Il Ponte del Sorriso 03332 286946.

Ecco l’elenco dei bambini premiai e le scuole