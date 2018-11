Uno sguardo su Chernobyl. Per scoprire la solidarietà

Dopo la nuova, bella esperienza d’incontro tra famiglie e “bambini di Chernobyl” durante l’estate, Samarate torna ad occuparsi della zona ancora contaminata dall’incidente nucleare del 1986, il più grave nella storia dell’umanità. Lo fa ospitando la presentazione (al Caffè Teatro Nazionale 2.0) del lavoro di Gabriele Vanetti, che a Chernobyl ha dedicato una approfondita esplorazione fotografica.

Alla presentazione c’erano l’assessore Nicoletta Alampi, Carlo Puricelli vicepresidente Caffè Teatro Nazionale, Rolando Squizzato, presidente dell’associazione Noi con Voi Onlus.

«Abbiamo voluto continuare questa bellissima esperienza con l’Associazione Noi con Voi Onlus e ripartire però con un sguardo più profondo sul problema di Chernobyl perchè abbiamo compreso che le persone hanno bisogno di sapere lo stato attuale delle zone dove vivono queste famiglie e del perchè hanno bisogno di noi» ha spiegato Nicoletta Alampi, assessore ai servizi sociali del Comune di Samarate. «Come assessore credo moltissimo in queste iniziative e avranno tutto il mio appoggio come successo quest’anno e ringrazio tutte le famiglie che hanno reso possibile questa esperienza Ringrazio Carlo Puricelli che grazie al suo interessamento a reso possibile la collaborazione con Gabriele Vanetti in particolare che metterà a disposizione per questa buona causa la sua esperienza e materiale raccolto degli ultimi anni durante le sue visite a Chernobyl e le ragazze di Samarate Loves Books che modererà la serata. Ringrazio tantissimo entrambi per la disponibità mi piace l’idea di non spegnere i riflettori sulle vicende che ci colpiscono in vari modi e cercare sempre negli anni di mantenere una memoria e un’attenzione sulle situazioni che restano.

«Durante la serata – ha aggiunto Consuelo Sozzi per SamarateLovesBooks – faremo un viaggio insieme a Vanetti e alle sue immagini nella Chernobyl di oggi. Nel viaggio oltre alle immagini potremo ascoltare le voci dei testimoni sopravvissuti a quei terribili giorni, grazie alle letture di alcuni brani, a cura delle lettrici di SamarateLovesBooks, del libro “Preghiera per Chernobyl” del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievic».

L’appuntamento è dunque per martedì 27 novembre al Caffè Teatro Nazionale 2.0, che ha inserito questo appuntamento promosso da piangere sigle nel suo calendario di eventi 2018-2019.