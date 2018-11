Uyba che occasione: se batte Firenze va in testa da sola

Esaltata dalle quattro vittorie consecutive in altrettante gare, la Unet E-Work Busto Arsizio deve mantenere comunque alta la concentrazione in vista dell’impegno casalingo contro il Bisonte di Firenze di questa sera – lunedì 19 novembre – con inizio alle 20,30 e casse aperte dalle 19.

Un match particolarmente importante: visti i risultati della domenica (e in particolare il KO di Casalmaggiore a Scandicci) la Uyba può infatti salire al comando solitario della classifica, al netto dei tanti asterischi che punteggiano la graduatoria tra partite da recuperare e turni di riposo effettuati.

Per salire da sole in vetta, comunque, le Farfalle dovranno centrare il successo da tre punti contro il team toscano, allenato da Giovanni Caprara, attualmente a quota 8 in classifica (4 in meno di Busto e con un match giocato in più), frutto della vittoria nel turno inaugurale contro Chieri, del successo a Bergamo e del tie-break vincente con Monza di mercoledì scorso.

Le biancorosse, come dice lo stesso coach Mencarelli, non dovranno assolutamente sottovalutare l’impegno perché Firenze si presenterà vogliosa si recuperare punti in classifica e pronta a dare battaglia.

Caprara schiererà in campo la regista Djikema in diagonale con Lippmann; al centro la coppia Alberti-Popovich e in attacco Sorokaite con Santana (quest’ultima in ballottaggio con l’ex Alice Degradi); il libero è la quotata Beatrice Parrocchiale. Mencarelli schiererà il sestetto visto in tutte e quattro le partite disputate ma la novità è che Meijners potrebbe fare il suo esordio a partita in corso.



Alla vigilia Giulia Leonardi conferma il morale della squadra alle stelle ma fa capire che nessuno sottovaluta l’impegno: «Arriviamo a questo match con il morale alto, la vittoria a Chieri ci ha dato ulteriore fiducia. L’incontro con Firenze però sarà durissimo: la squadra toscana è forte e può contare su una batteria di attaccanti di grande valore: sarà difficile arginare soprattutto Lippmann che sta facendo benissimo in questo avvio di campionato. Noi vogliamo continuare il nostro cammino vincente e dovremo essere aggressive sin dal primo punto se vorremo cogliere un altro successo».

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Firenze: 1 Sorokaite, 2 Alberti, 3 Lippmann, 5 Bonciani, 7 Degradi, 8 Santana, 9 Daalderop, 10 Parrocchiale (L), 11 Candi, 14 Djikema, 15 Popovic, 17 Venturi. All. Caprara.

Arbitri: Boris e Cerra

RISULTATI (6a di andata): Novara – Filottrano 3-1, Scandicci – Casalmaggiore 3-0, Chieri – Conegliano 0-3, Brescia – Bergamo 1-3, Cuneo – Monza 1-3, BUSTO A. – Firenze (stasera). Riposa: Club Italia

CLASSIFICA: Novara* 14; Conegliano**, BUSTO A.**, Scandicci*, Casalmaggiore 12; Monza, Brescia 10; Firenze* 8; Cuneo* 5; Filottrano*, Bergamo 3; Club Italia* 1; Chieri 0.

* una partita in meno ** due partite in meno