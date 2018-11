Via libera medico: la Pro Patria ritrova gli “intossicati”

Buone notizie per Ivan Javorcic e per tutti i tifosi della Pro Patria che domenica potranno fare il tifo anche per Ivan Molnar, Donato Disabato e Francesco Gazo.

I tre giocatori biancoblu avevano dovuto disertare l’ultimo incontro di campionato, quello contro la Lucchese, a causa di un’intossicazione alimentare contratta alla vigilia del match, in seguito a un pranzo tra compagni di squadra.

I giocatori sono stati monitorati con attenzione nel corso della settimana e nella giornata di giovedì 29 hanno ricevuto il nulla osta per poter tornare in campo.

Javorcic potrebbe quindi utilizzarli domenica 2 dicembre quando i Tigrotti saranno di scena ad Arezzo (arbitro Maranesi di Ciampino, assistenti Younes e Dicosta) in un match valido per la 14a giornata.

Inutile dire che Molnar, Disabato e Gazo sono tutte pedine importanti sullo scacchiere bustocco, tanto più contro un’avversaria come l’Arezzo che comanda il girone A di Serie C in coabitazione con la Carrarese.