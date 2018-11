Pro Patria più forte della sfortuna: 2-2 in rimonta con la Lucchese

La Pro Patria trova un altro pareggio allo “Speroni”: con la Lucchese è 2-2. Questa volta però il segno “X” deve essere ben digerito dai tigrotti, che nonostante le varie assenze, si dimostrano coriacei e riescono a portare a casa un 2-2 firmato da Zaro e Mastroianni, che vanno a segno su azioni da corner.

Un punto che serve forse poco per la classifica, ma che fa tanto umore per un ambiente che ha sofferto una settimana difficile e intensa, sicuramente sfortunata; mala sorte che è continuata anche nel prepartita, con l’infortunio nel riscaldamento di Bertoni, e anche durante la gara con l’autogol di Lombardoni. Atteggiamento che dovrà essere riproposto domenica prossima sul difficile campo di Arezzo.

FISCHIO D’INIZIO – Sfida tosta per la Pro Patria, che ospita allo “Speroni” ultima in classifica ma solo al netto degli undici punti di penalizzazione; senza quelli i rossoneri sarebbero nella zona medio-alta della classifica. I tigrotti invece hanno avuto un approccio fortunato al match: dopo il pareggio nel recupero contro il Siena tre giocatori importanti come Disabato, Gazo e Molnar hanno subito un’intossicazione alimentare privandoli per questa sfida e forse anche per le prossime. A queste si aggiungono le indisposizioni di Pllumbaj per influenza e Bertoni per un ko dell’ultimo minuto durante il riscaldamento. Mister Javorcic conferma il 3-5-2, lancia Tornaghi tra i pali, in difesa schiera Zaro al centro con Battistini e Lombardoni ad affiancarlo. In mediana Fietta è il regista, Ghioldi e Pedone gli interni mentre Mora e Galli sono sulle fasce; in attacco spazio ancora a Le Noci e Gucci. Anche per i toscani allenati da Giancarlo Favarin lo schema è 3-5-2 con il bustocco Gabbia in mezzo alla difesa e il tandem d’attacco formato da De Feo e Bortolussi.

IL PRIMO TEMPO – La Lucchese parte meglio, tiene meglio il possesso palla, ma la prima emozione è biancoblu: al 7’ Le Noci serve Pedone in corsa che entra in area da sinistra ma calcia di destro tra le braccia di Falcone. La gara si sblocca al 20’, quando De Feo batte una punizione dalla fascia destra d’attacco direttamente in porta, Tornaghi respinge di pugno ma il pallone carambola su Lombardoni e termina in porta. La Pro Patria reagisce subito e prima con Gucci si fa pericolosa – tiro fuori da buona posizione al 21’ – poi trova il pareggio su azione di calcio d’angolo. Le Noci batte dalla bandierina, Fietta allunga la traiettoria di testa verso il secondo palo dove Zaro riesce a insaccare con un’incornata. Tornata in equilibrio la gara, le due squadre si confrontano senza più rendersi pericolose e la prima frazione scivola verso l’intervallo con il risultato di 1-1.

LA RIPRESA – Parta male il secondo tempo per la Pro Patria, che al 3’ si ritrova ancora sotto: cross dalla destra di Zanini, Sorrentino – entrato nell’intervallo per Bortolussi – vince lo scontro aereo con Zaro e fa sponda per De Feo che con il sinistro fulmina Tornaghi per il 2-1 nonostante le proteste dei tigrotti che chiedevano il fallo di Sorrentino. La Pro Patria questa volta fatica a rispondere e allora scattano i cambi: dentro nel giro di pochi Mastroianni, Colombo, Santana e Sane e baricentro più alto. Il pareggio arriva al 25’: calcio d’angolo da sinistra, Mastroianni in area salta più in alto del marcatore e di testa infila la palla all’angolino. La Pro Patria si riequilibra con Boffelli al posto di Gucci, la stanchezza aumenta, il ritmo cala e i reparti si scollano. Tutto ciò fa sì che le emozioni diventino una rarità senza più occasioni da gol. Nei tre minuti di recupero concessi arriva però la Pro Patria va vicina al gol: tiro al volo di Colombo dai 20 metri diretto all’incrocio dei pali e grande parata di Falcone a blindare il 2-2.

IL TABELLINO