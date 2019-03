La Pro Patria a Lucca cerca gol e punti

Torna in campo la Pro Patria di Ivan Javorcic, dopo una sosta di una settimana dovuta al caso Pro Piacenza, e lo fa con chi ha sostituito proprio la squadra emiliana all’ultimo posto in classifica, la Lucchese. Fischio d’inizio sabato 23 marzo alle ore 14.30.

Diciassette i punti in classifica dei toscani, che però sul campo ne hanno raccolti 33 al netto dei 16 di penalità inflitti dalla Lega. La grave crisi societaria sta influendo sulla stagione dei rossoneri.

«La Lucchese ha qualità – dice Javoricic -. Hanno dimostrato sul campo di essere una squadra da metà classifica. Andiamo a giocare questa partita con rispetto e attenzione, come facciamo per ogni gara che affrontiamo. Lasciando da parte il discorso societario, credo che questa sia una partita che loro vorranno vincere, non sarà facile anche per il contesto ambientale».

La Pro Patria invece si prepara a vivere un finale di stagione che probabilmente le regalerà i play-off, ma nel mirino della compagine bustocca c’è il migliorare nei numeri in trasferta, dove non segna dallo scorso 30 dicembre.

«Sul gruppo ho sensazioni positive – spiega l’allenatore biancoblu -, anche nelle prestazioni non eccelse dell’ultimo periodo ho visto un’applicazione massima da parte loro. La sosta ci ha fatto bene dal punto di vista emotivo, siamo pronti per affrontare con curiosità il finale di stagione. Cerchiamo di gestire le nostre risorse al meglio, preparando una partita alla volta».

Fuori dalla lista dei convocati rimangono Manuel Lombardoni e capitan Mario Alberto Santana, alle prese con un problema muscolare ancora in fase di valutazione. Rientra invece Niccolò Gucci, anche se sarà della partita solo in caso di estrema necessità, visto che non è ancora al 100%.