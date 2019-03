Lucchese – Pro Patria, si gioca alle 14.30

Poco è cambiato in casa Lucchese da una settimana fa, quando il direttore sportivo minacciò di mandare in vacanza la squadra, colpita duramente dalla crisi societaria che sta togliendo loro, oltre agli stipendi, anche le condizioni minime per andare avanti.

Lo stadio “Porta Elisa” è senza le utenze principali e solo l’intervento dell’amministrazione comunale permetterà ai rossoneri di scendere in campo e ospitare la Pro Patria.

Anche per questo la Lega Pro ha concesso l’anticipo del fischio d’inizio, ora fissato alle ore 14.30 (di sabato 23 marzo).

L’ambiente non può essere tranquillo. I tifosi danno una mano con collette e donazioni per calciatori e staff, ma sul campo le pantere continuano a metterci grande impegno e dedizione, come dimostra la sconfitta di Siena di settimana scorsa. La Robur si è imposta 1-0 con la rete di Aramu al 79’, ma la Lucchese ha combattuto con il coltello tra i denti.

Oltre alla sconfitta i rossoneri hanno incassato anche due espulsioni, che li proveranno di Lorenzo Sorrentino e Juan Alberto Mauri per la gara contro la Pro Patria, oltre al bustocco Andrea Gabbia, che sarà impegnato proprio allo “Speroni” con l’Under 20.

La Pro Patria non può quindi sottovalutare un avversario ferito e che non ha nulla da perdere, che avrà senza dubbio il caldo supporto del proprio pubblico, chiamato a raccolta dai calciatori con un video su Facebook.