Pro Patria, mister Sala: «Prestazione di carattere»

La Pro Patria pareggia 2-2 con la Lucchese, un risultato che premia i tigrotti, capaci di rimontare due volte i rossoneri toscani nonostante le tante indisponibilità. A fine partita negli spogliatoi, il vice allenatore Massimo Sala, in sostituzione di mister Ivan Javoricic squalificato, si complimenta con la squadra: «È stata una settimana travagliata, ci sono state diverse defezioni e fare la formazione non è stata facile. Sapevamo di affrontare una squadra tosta e molto forte, il loro cambio di modulo non ci ha sorpreso. La squadra ha fatto una grande prestazione di carattere, difficilmente si arrende e siamo contenti della prestazione fatta dai ragazzi. Un grosso applauso a tutto il gruppo, anche a Ghioldi che ha dimostrato di avere capacità per questa categoria, dandoci un contributo importante. Applausi anche a Fietta, reduce da un infortunio, ma con la sua esperienza ha dato il suo contributo in difesa e in attacco».

«Finalmente – conclude Sala – siamo riusciti a essere pericolosi sui calci piazzati. Fino a oggi non siamo riusciti a fare bene, oggi invece due gol su calcio d’angolo ci hanno premiato».

Decisamente arrabbiato invece l’allenatore della Lucchese Giancarlo Favarin: «Ho sempre difeso la squadra, ma oggi invece la devo attaccare: con questo atteggiamento non ci si salva. Non mi è piaciuto niente della gara di oggi. Potevamo vincerla, abbiamo rischiato di perderla. Siamo ultimi in classifica, due volte in vantaggio, il pallone deve scoppiare. È finito il tempo della carota, devo passare al bastone. Mi prendo le responsabilità, ma devono prendersele anche i calciatori. Con un pochino in più di amor proprio si poteva fare tre punti oggi. L’atteggiamento nostro deve essere quello che ha avuto la Pro Patria oggi: coltello tra i denti sennò i punti non li metti in tasca».

Uno dei migliori in campo per la Pro Patria è stato Giovanni Fietta, che ha fatto un gran lavoro a centrocampo: «Sono contento, il campo mi mancava tanto. Non facevo novanta minuti da parecchio, ma sono soddisfatto perché ho tenuto il ritmo nonostante la stanchezza. Ho messo alle spalle gli infortuni che mi hanno tenuto fuori per tanto tempo. È stata una partita combattuta, siamo andati sotto due volte, ma lo spirito c’è stato e abbiamo dato segnali importanti. C’è un gruppo con un’anima, per raggiungere gli obiettivi è fondamentale. Chi è sceso in campo l’ha fatto dando il massimo, il mister sa che può contare su tutti. Non è la prima volta che subiamo gol a inizio ripresa: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto».