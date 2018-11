Calcio in diretta: Varese – Busto 81; Pro Patria – Lucchese

Domenica casalinga per Varese e Pro Patria. Si parte alle 14.30 al “Franco Ossola” con i biancorossi che aspettano il Busto 81. All1 16.30 allo “Speroni” i tigrotti ospitano la Lucchese. Potrete come sempre commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn #VareseBusto81 e #ProPatriaLucchese sui social.

