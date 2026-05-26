La strada tra Cittiglio e il Cuvignone resta chiusa almeno fino al 30 giugno
Lo ha deciso la provincia: il pericolo è causato da una grande massa di roccia friabile che si trova poco sopra Vararo. Sanzionati due ciclisti colti in flagrante sul tratto vietato
La strada che dall’abitato di Cittiglio porta al passo del Cuvignone resterà chiusa almeno per un altro mese, sino al prossimo 30 giugno. Lo ha deciso la Provincia di Varese, competente su quel tratto (è infatti la Strada Provinciale 8 che collega il territorio di Cittiglio con quello di Castelveccana), prorogando l’ordinanza che scadeva lunedì 25 maggio. (nella foto il sindaco Magnani sul punto della chiusura)
La causa della chiusura è la presenza di un grande blocco di roccia friabile (al di sopra dell’abitato di Vararo) per il quale si è reso necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza. La strada è stata quindi chiusa dal chilometro 7 fino quasi alla Colonia Alpe di Cuvignone che è invece raggiungibile salendo dagli altri versanti che portano al passo (da Arcumeggia-Sant’Antonio e da Castelveccana-Sarigo).
Il divieto non vale solo per i veicoli ma anche per pedoni e soprattutto ciclisti: la salita al Cuvignone è tra le più amate da chi pedala oltre a essere stata la palestra di numerosi campioni del ciclismo locale a partire dal mitico Alfredo Binda che aveva casa proprio nei primi metri del tracciato. La Polizia Locale ha già sanzionato un paio di cicloamatori colti in flagrante a pedalare sul tratto chiuso: il Comune di Cittiglio insiste sull’importanza di non avventurarsi sulla strada vietata per non mettere a repentaglio la propria sicurezza.
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