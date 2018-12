Albero di Natale precario, arrivano i vigili del fuoco

Giornata movimentata in piazza Libertà che ad un certo punto si è trovata completamente transennata.

Tutto è iniziato intorno alle 11 con l’intervento dell’ex candidato sindaco Luciano Silighini Garagnani. «Passando in piazza Libertà mi sono venuti dei dubbi sulla tenuta dell’albero di Natale di luci realizzato dall’Amministrazione comunale. Dal piedistallo appoggiato su cartoni ai fili tirati dai pali della luci. Ho deciso così di avvisare gli organi competenti per verificare che le misure di sicurezza fossero rispettate».

Sono intervenuti prima i tecnici dell’azienda che ha allestito l’albero poi i vigili del fuoco intorno alle 13,30 che hanno ordinato di transennare l’area attorno all’albero. A rassicurare i saronnesi sul pronto intervento dell’Amministrazione l’assessore al Commercio Paolo Strano: «Sono corso in piazza appena ho saputo dei problemi all’albero – racconta – Sinceramente l’albero non mi sembrava pericolante ma in serata saranno realizzati tutti gli interventi richiesti oltre a quelli necessari per completare l’installazione». Non c’è pace per l’albero di luci che ora ha anche una pagina Facebook con il soprannome di Sluminacchio: un omaggio ad un altro discusso albero, quello del Natale scorso a Roma.