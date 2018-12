Asilo infantile Eligio Ponti

Via Castiglioni 20, Varese

Numero di telefono: 0332 285530

Indirizzo email: asiloeponti@libero.it

Sito web: www.asiloponti.org

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 9.00 – 15.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: sì

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

SCUOLA DELL’INFANZIA

La nostra scuola pone le basi dell’educazione considerando la personalità del bambino e avendo come punto di riferimento fondamentale le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia” dettate dal MIUR. Il bambino è considerato un soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. In questo quadro, la Scuola dell’infanzia consente ai bambini che la frequentano di raggiungere adeguati traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alle competenze e alla cittadinanza, attraverso esperienze significative pensate e preparate a tale scopo.

La nostra scuola si propone dunque di:

• promuovere nei bambini la maturazione della propria identità, la presa di coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie potenzialità conoscitive e di relazione;

• sostenere i bambini nella conquista dell’autonomia sviluppando in ciascuno la capacità di compiere scelte indipendenti in situazioni diverse rapportandosi con gli altri e con l’ambiente circostante;

• accompagnare i bambini nello sviluppo delle proprie competenze acquisendo abilità motorie, linguistiche, percettive, espressive a sostegno delle esperienze quotidiane.

ASILO NIDO

Il nostro nido si propone di favorire:

– la socializzazione, come occasione privilegiata per il bambino di fare esperienza di vita con i coetanei e con adulti esterni al gruppo familiare;

– l’apprendimento, per cui il bambino acquisisce competenze e sicurezze in ambito della comunicazione, del movimento e sviluppa le sue capacità attraverso l’esperienza sensoriale;

– l’autonomia, imparando a vivere con serenità il distacco dalle figure familiari, a riconoscere luoghi e oggetti personali, a muoversi e a vivere nel nuovo ambiente.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

SCUOLA DELL’INFANZIA: la retta mensile verrà considerata in base alla fascia di reddito ISEE, per i non residenti € 135,00. Pre-scuola € 25,00, dopo-scuola € 40,00, quota pasto € 5,00.

ASILO NIDO: retta fissa mensile € 320,00; prescuola (8.00-9.00) € 25,00; riposo pomeridiano (13.00-15.30) € 30,00; doposcuola con merenda (15.30-17.00) € 30,00, retta mensile e giornata intera (8.00-17.00) € 390,00. Quota pasto € 4,70.