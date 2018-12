Cambio operatore internet? Come verificare la copertura in fibra con Fastweb, Tim, Vodafone

Prima di scegliere l’operatore, allettati da un prezzo più conveniente, è fondamentale capire da quale tecnologia si è raggiunti. Per navigare il più velocemente possibile è infatti importante sapere se si è raggiunti da fibra o da Adsl.

Sembrerebbe tutto semplice, ma dal momento in cui non tutti i collegamenti in fibra sono uguali è bene avere le idee chiare prima di firmare un contratto con qualsiasi operatore.

Abbiamo chiesto qualche consiglio a Luca Gilardi di Anstel, uno dei più noti consulenti di telefonia per aziende in Italia.

Buongiorno Luca con i tuoi video su Youtube stai informando gli utenti che vogliono navigare veloce, hai fatto conoscere al grande pubblico termini quali:

fibra FTTH

fibra ottica mista FTTS

HDSL simmetrica

Quali sono i passi da compiere per evitare sorprese quando si sceglie una connessione per l’azienda o per casa?

Il primo passo è verificare la copertura, per quanto riguarda Vodafone e Tim è possibile rivolgersi al sito ufficiale, per la copertura Fastweb su Anstel.it è possibile parlare direttamente con un operatore in chat senza attese che proporrà una stima della velocità reale, oppure andare su Fastweb.it

Dopo aver verificato la copertura ci si trova davanti a 2 possibili scenari.

Presenza di copertura in fibra ottica

Copertura in Adsl

Nel primo caso è fondamentale aver ben chiaro da quale tipo di fibra si è ragiunti, tra FTTH ed FTTS ci sono differenze in termini di prestazioni.

Fibra Ottica FTTH, FTTS e ADSL

FTTH : è l’acronimo di Fiber To The Home, ovvero la connessione con fibra ottica pura e più performante, che consente di portare la fibra direttamente a casa dell’utente garantendo una connessione fino ad 1 GB/s. Al momento, la rete FTTH di Fastweb è disponibile nelle principali città italiane come Milano, Roma, Napoli, Bari, Bologna e Torino.

: è l’acronimo di Fiber To The Home, ovvero la connessione con fibra ottica pura e più performante, che consente di portare la fibra direttamente a casa dell’utente garantendo una connessione fino ad 1 GB/s. Al momento, la rete FTTH di Fastweb è disponibile nelle principali città italiane come Milano, Roma, Napoli, Bari, Bologna e Torino. FTTS: è l’acronimo di Fiber To The Street, ovvero la connessione con fibra ottica mista rame di. In alcuni casi Ë denominata anche FTTC, Fiber To The Cabinet. Si tratta della fibra ottica più diffusa in Italia, che consente di navigare ad una velocità compresa fra i 100Mbit/s e i 200Mbit/s. In pratica, la fibra ottica arriva al cabinet di prossimità della zona desiderata, ma da qui parte poi il doppino di rame che porta la connessione direttamente a casa dell’utente. Ad oggi, la rete FTTS è presente quasi ovunque sul territorio nazionale, nelle principali città, ed è destinata ad essere la tecnologia più capillare per connettersi al web.

Nel caso in cui dalla verifica della copertura con Fastweb, Tim, Vodafone o altro operatore non si fosse raggiunti da fibra ottica, non si è per forza costretti ad accontentarsi dell’ADSL.

Eí infatti possibile utilizzare in moltissime zone díItalia le connessioni HDSL / SHDSL. Queste connessioni offrono a differenza dell’Adsl, una Banda Garantita sia in Download che in Upload.

Le connessioni HDSL / SHDSL sono sicuramente più performanti rispetto alla comune ADSL, ma presentano dei costi superiori, per questo sono connessioni presenti nelle offerte di telefonia Business.

Oltre la verifica della copertura quali sono i passi da compiere?

Aspettare a fare la disdetta.

Per chi cambia operatore è importante aspettare a fare la disdetta anche se non si è contenti del servizio. Solo così infatti, si potrà mantenere il proprio numero. Questo è importantissimo per le aziende.

Troppo spesso vedo imprenditori che a causa di problemi di fatturazione o di disservizi fanno subito la disdetta, ma è una scelta imprudente.

Per questo quando proponiamo un’offerta di telefonia business ci occupiamo di tutto noi, il cliente deve solo pensare a comunicarci il codice di migrazione.

L’ultimo consiglio è quello di non farsi abbagliare dai prezzi civetta. Quasi sempre infatti dietro ad un canone più basso degli altri si nascondono costi nascosti, che appaiono magicamente in fattura. A volte è meglio scegliere un’offerta con canone più alto, che successivamente non darà problemi.

In quali città possiamo abbiamo la migliore copertura in Fibra Ottica?

Milano, Roma, Torino, Napoli, Bari, Bologna, Firenze, Novara, Como, Lodi. In generale Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno una copertura capillare.

Nel Centro Sud Italia si alternano situazioni diverse a seconda della vicinanza ad un grande centro.