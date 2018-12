Cinque regali rivisitati e “low cost” che vi salveranno il Natale

Budget limitato, poco tempo ormai a disposizione ma voglia di fare un bel regalo di Natale e che non sia scontato.

La soluzione c’è e con un po’ di attenzione alle tendenze e ai dettagli si può trasformare il classico pensierino in qualcosa di più originale.

Abbiamo pensato dunque a cinque classici, che spesso è possibile acquistare anche al di sotto dei dieci euro, da rivisitare e personalizzare come meglio si preferisce.

1.LA CANDELA

Sul mercato ce ne sono di tutti i tipi, da quelle natalizie ai soprammobili di design e sopratutto per tutte le tasche. Se volete però essere alla moda vi consigliamo di sceglierla con piccoli decori luminosi dorati o nelle tonalità dell’oro e del rosa, uno degli abbinamenti più di glamour di questo Natale.

2. L’ADDOBBO

Dalle piccole Natività agli angioletti, dai paesaggi natalizi in miniatura agli addobbi per l’albero di Natale. Anche in questo caso i dettagli dorati e luccicanti possono aiutare a dare un po’ di originalità. È l’anno inoltre del vintage, quindi ben venga un tocco retrò al vostro regalo. Via libera inoltre alla trasparenza di addobbi e oggetti natalizi in vetro, sempre eleganti e adatti ad ogni tipo di decorazione.

3. LA SCIARPINA

Tessuti luccicanti e paillettes sono una delle tendenze della stagione, così come gli accessori leopardati, questo vale anche per il regalo forse più classico di tutti, la sciarpa. Se la persona a cui volete fare un regalo è attenta alla moda e ha stile apprezzerà sicuramente.

4. LA TAZZA

Ce ne sono di tutti i tipi, materiali, decorazioni e prezzi. Per non sembrare banale occorre però puntare sulla personalizzazione. Piccoli dettagli per renderla un vero regalo: per esempio, gli amanti dei talent adoreranno il mug in stile X Factor, chi adora gli animali troverà irresistibili quelle a forma di volpe o di riccio, o da combinare, a seconda dei gusti, con una selezione di The, tisane o caffè.

5. LA FOTO

Nell’era delle immagini digitalizzate, una fotografia stampata, purché sia bella e significativa, può valere più di molti altri doni. Sceglierla quindi con cura e magari decorandola sfruttando le possibilità offerte dai programmi di grafica più smart come ad esempio Canva, può diventare una soluzione salva regalo da considerare.