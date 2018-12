Una domenica in handbike con Polha e 4Exodus

Domenica 9 novembre si pedala con 4Exodus e Polha da Gallarate a Villadosia, in bici e in handbike. Un percorso semplice ma denso di significato.

Alle 9 ritrovo alla Cooperativa 4exodus in via Mameli 25 e arrivo previsto alle 11 in Comunità 4exodus a Villadosia di Casale Litta (Via Stazione 37). L’occasione di stare insieme e di conoscersi tra realtà diverse, ma con molti obiettivi comuni, per viaggiare insieme verso un Vero Natale. Spiega poi Marco Pagliuca di 4Exodus: «Per noi è anche occasione per lanciare l’anno prossimo la carovana internazionale, con i ragazzi delle comunità»

All’arrivo a Villadosia un momento conviviale, con la deposizione delle stelle di Natale a cura dell’Associazione Polha di Varese che ha scelto quest’anno come meta di questo tradizionale gesto proprio la comunità di Villadosia, per portare un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi ospiti della comunità.

L’evento è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza che abbia voglia di passare un momento di festa insieme a noi.