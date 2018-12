Epilatori a luce pulsata: guida all’acquisto

La depilazione è un problema che interessa tutte le donne e, negli ultimi anni, anche gli uomini. Se in passato per l’eliminazione dei peli superflui venivano utilizzati metodi aggressivi e spesso anche piuttosto dolorosi, come la ceretta, le strisce adesive, il rasoio e l’epilatore elettrico, oggigiorno è possibile contare su un nuovo alleato: la luce pulsata. Si tratta, in effetti, di un metodo di rimozione dei peli facile, sicuro, duraturo ed indolore.

Tuttavia, se fino a poco tempo fa per beneficiare di questa nuova tecnologia era necessario rivolgersi ad un estetista, attualmente è possibile avvalersene direttamente a casa propria. Infatti, l’epilatore IPL sta diventando uno dei prodotti di punta per la cura del corpo, anche perché, oltre ad essere efficace, il prezzo d’acquisto è diminuito notevolmente, rendendolo accessibile all’ambito domestico e non solo a quello professionale.

Ma come si fa a capire quale modello scegliere, visto che in commercio c’è l’imbarazzo della scelta? Sicuramente, è importante prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali, così da non effettuare acquisti poco soddisfacenti, che potrebbero rappresentare solo una perdita di denaro.

Aspetti da valutare per individuare il modello di epilatore IPL migliore

Un sito affidabile, che fornisce informazioni valide in merito agli epilatori a luce pulsata, è sicuramente www.epilatorialucepulsata.it, dove vengono riportati anche i modelli migliori del momento, così da facilitare la scelta dei consumatori. Tuttavia, in generale, quando si vuole acquistare tale tipo di prodotto è fondamentale valutare con attenzione la lampada, in quanto emette impulsi luminosi. Di norma, quelle di buona qualità durano due anni.

Per quanto riguarda la grandezza è meglio optare per soluzioni grandi, ma dotate di finestrelle pensate per ridurre l’area da trattare, così da assicurare precisione nelle zone del corpo più piccole e che richiedono particolare attenzione. Da non sottovalutare è anche la forma. Di solito ognuno ha le sue preferenze, tuttavia, è bene puntare alla semplicità, in modo da non riscontrare difficoltà in fase di utilizzo, che potrebbero compromettere la buona riuscita della rimozione dei peli in eccesso.

Inoltre, è importate valutare gli accessori forniti in fase di acquisto che devono essere tutti di qualità, come le finestrelle di riduzione della lampada, gli occhiali di protezione (non ci sono se l’apparecchio è fornito di sensore di sicurezza) e la custodia da viaggio, per facilitare il trasporto del prodotto.

L’epilatore a luce pulsata è un prodotto sicuro?

La luce pulsata è una tecnologia che si avvale di impulsi di luce intensa, che riescono a penetrare nell’epidermide, senza danneggiarla, per contrastare la ricrescita dei peli dall’interno. Infatti, una volta individuato l’obiettivo, l’energia luminosa si tramuta in calore, alterando esclusivamente i follicoli piliferi. Come fa a riconoscerli? Grazie alla differenza di colore che intercorre tra le cellule del follicolo pilifero e quelle dell’epidermide.

Per tale ragione è importante regolare l’apparecchio in maniera corretta in base alla propria carnagione. Come tutti i dispositivi che operano a livello della pelle, anche gli epilatori a luce pulsata possono prevedere effetti collaterali, i quali, però, sono transitori. Di fatto, si possono verificare arrossamenti ed irritazioni, e poco altro. Ma tali prodotti sono effettivamente sicuri ? Per avere la certezza di acquistare epilatori IPL non dannosi, è bene affidarsi a marchi seri ed affidabili.

I migliori sono quelli che presentano il sensore di sicurezza, gli occhiali di protezione ed i filtri UV, in grado di eliminare i raggi dannosi. I dispositivi più raffinati, inoltre, non si attivano se si seleziona in maniera errata il colore della pelle. Di fatto, per non sbagliare in fase di acquisto, è bene affidarsi a siti specializzati, in grado di mettere in luce gli epilatori migliori e di fornire preziose informazioni sul metodo di utilizzo.