Escursione serale al monte Clivio

Mercoledì pomeriggio 12 dicembre il CAI Luino propone una escursione con meta il monte che domina Dumenza: il Clivio 739m.

Una breve sgambata che inizia dal posteggio di Trezzino per

continuare lungo la scalinata che porta a Trezzo con l’itinerario172A. Si prosegue verso il valico doganale di Astano fino ad un piccolo stagno da li lungo un sentiero nel bosco fino in vetta dove sorge una piccolissima cappella dedicata a S.Gra – Al rientro possibilità di fermarsi per una pizza (facoltativa) – Accompagnatori Francesco e Gianni

Tempo escursione ore 2.15 – Dislivello 330m – difficoltà T2

Programma

Ore 16.00 – ritrovo presso posteggio presso ingresso piscina comunale in via Lugano e partenza con mezzi propri per Trezzino di Dumenza

Ore 16.30 – Inizio escursione

Ore 1845 – Fine escursione

Abbigliamento e calzature adeguate Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it