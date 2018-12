Festa Uyba: battuta anche Brescia

Trasferta vittoriosa per la UYBA che al PalaGeorge di Montichiari batte le padrone di casa per 1-3 (21-25, 25-18, 24-26, 36-38) con un quarto set da record, terminato a quota 38, con ripetuti set ball buttati al vento.

Gennari e compagne mettono in campo una buona prestazione e subiscono le bresciane solo nel secondo set. Il libero di Busto, Giulia Leonardi, è stata premiata MVP della partita e top scorer nella metà campo biancorossa è capitan Gennari con 19 punti. Bene anche Piani, subentrata a Grobelna e Meijners (subentrata a Herbots) e autrice dell’ultimo punto.

LAPARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia, Grobelna opposto, Herbots e Gennari in attacco, Bonifacio e Berti al centro, Leonardi libero. Il primo set inizia con un black out del tabellone che costringe l’arbitro a fermare temporaneamente il gioco; alla ripresa in campo grande equilibrio con le due formazioni che si danno battaglia (9-9). L’ace di Berti segna il 9-11 ma le padrone di casa tornano subito in avanti (13-12). Sul 18-16 Mencarelli ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze. Herbots segna il 20-22 e Busto chiude poi 21-25.

Nel secondo parziale le padrone di casa volasno sul 4–1 e approfittano di lacuni errori delle biancoirosse per andare sul 12-5. Mencarelli prova a cambiare qualcosa inserendo Meijners ed è proprio l’landese a segnare il 13-10. Niocoletti mette il turbo e segna il 15-10 (altro time out Mencarelli), tenendo in mano le redini del set, chiuso dal muro di Veglia su Piani (25-18).

Nel terzo set Mencarelli conferma in campo Piani su Grobelna e le sue ragazze mettono subito le distanze (1-5). Busto si mantiene in avanti (12-17) ma Rivero e Nicoletti non ci stanno e riportano equilibrio (18-18). Di Iulio segna il +1 (20-18) ma le bustocche non si arrednono e si torna sul 23 pari. Gennari chiude 24-26.

Il quarto parziale inizia con il 5-1 a favore delle padrone di casa e Mencarelli ferma il gioco. Herbots e Piani reagiscono e Berti segna il 7-7. Veglia e Villani riportano la squadra a +3 (10-7) ma il vantaggio dura poco e si torna in equilibrio. Il finale si gioca punto a punto e si va ai vantaggi (24-24). Da lì inizia una serie di scambi con le biancorosse sempre in vantaggio ma mai in grado di chiudere, fino a un clamoroso 36-38.