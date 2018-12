Frontale a Vedano Olona, tre feriti

Scontro frontale tra due auto a Vedano Olona nel tardo pomeriggio di domenica 2 dicembre, intorno alle 17.15.

Galleria fotografica Frontale a Vedano Olona 4 di 7

L’incidente sulla strada che porta da Vedano Olona a Venegono Superiore, poco prima del passaggio a livello.

Sul posto i sanitari di areu che hanno medicato tre persone, trasportate in ospedale. Presenti anche i carabinieri per regolare il traffico, bloccato per parecchi minuti e stabilire la dinamica dell’incidente.

In quello stesso punto perse la vita quest’estate il giovanissimo Paolo Quattri, diciottenne di Tradate.