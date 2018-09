Incidente in via Venegono, è morto il ragazzo coinvolto

(immagine di repertorio)

Un’altra tragedia sulle strade varesine. E’ morto per le gravi ferite riportate il ragazzo di 18 anni che ieri sera, lunedì 3 settembre, è uscito di strada mentre percorreva in moto via Venegono, quasi al confine tra Vedano Olona e Venegono Superiore.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 22. Purtroppo nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Lo sfortunato giovane si chiamava Paolo Quattri, ed abitava a Tradate nel quartiere delle Ceppine. Paolo giocava a calcio nell’Azzurra Locate, squadra dove era approdato nella stagione 2016/2017 dopo aver giocato per diversi anni a Tradate, e dove si era distinto diventando un punto di riferimento per tutta la squadra.

Una vera promessa, che oggi i compagni di squadra e i tanti amici piangono sgomenti insieme alla famiglia.

Oggi la partita di Coppa Lombardia in programma tra l’Azzurra Locate e il Mozzate Giovanile è stata sospesa in segno di lutto.