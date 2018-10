Più sicurezza per Via Venegono: primo passo un attraversamento rialzato

Primi provvedimenti in tema di sicurezza stradale sulle strade provinciali che attraversano Vedano Olona.

Dopo due incidenti mortali nel giro di due anni (l’anziano travolto nel 2016 , e il 18enne morto all’inizio di settembre) la prima “osservata speciale” è via per Venegono.

«L’Amministrazione comunale di Vedano Olona – scrive il gruppo Vedano Viva che guida il Comune – ha interpretato il crescente bisogno di sicurezza lungo le strade provinciali che attraversano il Comune inviando una lettera alla Provincia di Varese e alla Prefettura in cui vengono riportate le istanze dei vedanesi, alla luce del recente tragico accadimento lungo via per Venegono, una strada con un tratto rettilineo che induce alcuni automobilisti indisciplinati a premere sull’acceleratore».

Il sindaco Cristiano Citterio e il vicesindaco Vincenzo Orlandino nei giorni scorsi hanno incontrato il presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi e il prefetto Enrico Ricci, rappresentando loro le preoccupazioni dei cittadini e gli interventi che verranno intrapresi dal Comune.

La Provincia si è impegnata ad intervenire nel breve e medio termine con una serie di interventi di mitigazione della velocità che sono attualmente allo studio.

Da parte sua il Comune di Vedano Olona nelle prossime settimane darà inizio ad un primo intervento, effettuato con risorse proprie e validato dalla Provincia, che prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale con isola rialzata nel tratto compreso tra l’intersezione di via Don Sturzo (su territorio di Vedano) e l’inizio di Venegono Superiore.

«Questo intervento – spiega Vedano Viva – è stato reso possibile grazie alla collaborazione con i cittadini della zona che hanno partecipato alla definizione del progetto condividendone l’importanza dopo l’incidente che è costato la vita a un anziano nel 2016».