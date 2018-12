Il Gavirate passa a Morazzone, la Rhodense ringrazia

Continua il sali-scendi di emozioni nel campionato di Promozione con la Rhodense che pareggia ma riesce a rimanere al primo posto in solitaria. Non sbaglia invece il Cas in Prima Categoria, vincendo e blindando la vetta.

PROMOZIONE

La Rhodense impatta 0-0 in casa del Cob 91 ma tanto basta per rimanere solitaria al comando del Girone A. Il Morazzone infatti viene colpito 1-0 tra le mura amiche dal Gavirate – ora terza in classifica – e rimane a un punto di distanza. Pareggiano 2-2 nello scontro diretto Guanzatese e Muggiò mentre torna a sorridere la Vergiatese che supera 2-0 la Besnatese. Risale anche la Base 96 grazie al successo 1-0 di Lentate, l’Olimpia invece perde terreno venendo sconfitta 3-1 a Solaro dall’Universal mentre il Fagnano cade 3-2 sul campo casalingo contro il Meda. Infine l’Uboldese fa suo il derby battendo 3-0 l’Fbc Saronno.

CLASSIFICA: Rhodense 29; Morazzone 28; Gavirate 26; Guanzatese, Muggiò 24; Base 96, Vergiatese 23; Olimpia 22; Meda 19; Universal Solaro, Cob 91 18; Uboldese 16; Lentatese 9; Fagnano 8; Fbc Saronno 7.

PRIMA CATEGORIA

Il Cas Sacconago batte 2-0 il Luino nel testa-coda del campionato e rimane al comando del Girone A. Tiene il passo della capolista l’Aurora Cantalupo grazie al successo 4-2 a Tradate, mentre perdono contatto la Vanzaghellese, fermata sul 2-2 interno dall’Arsaghese, e la Valceresio, 1-1 a Ispra. Risale la Folgore Legnano grazie al 3-1 sul San Marco mentre cede il Gorla Maggiore, sconfitto 1-0 a domicilio dal Cantello Belfortese. Colpi esterni per la Solbiatese Insubria, 2-1 sul terreno del Tre Valli, e per il Brebbia, 2-0 a Busto Arsizio contro l’Antoniana.