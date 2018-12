Gli Alpini ringraziano con il Premio “Pa’ Togn”

(Nella foto: uno scatto dall’edizione 2017 del “Premio Pa’ Togn”)

Si svolgerà questa sera, sabato 1° dicembre, la Serata della Riconoscenza dell’Associazione nazionale alpini, sezione di Varese, che quest’anno sarà ospitata a Laveno Mombello.

L’appuntamento è per le 20.30 al Cinema Teatro Franciscum, di viale Don Redaelli 13.

La serata sarà l’occasione per celebrare la 39° edizione del Premio “Pa’ Togn”, per le premiazioni del 32° trofeo Presidente nazionale e infine per consegnare i contributi del fondo di solidarietà intitolato a monsignor Tarcisio Pigionatti.

Durante l’incontro l’Alpino Livio Perucchetti presenterà “Gefanghen“, che significa “catturato”, ispirato al diario dell’Alpino Giorgio Bini del battaglione Val d’Adige nativo di Mombello, con intermezzi di canti alpini eseguiti dal Gruppo corale Arnica di Laveno Mombello.

La serata, che si concluderà con un rinfresco, è ad ingresso libero e gratuito.