La Lega lancia la campagna elettorale

Manca meno di un mese al 2019, anno che rivedrà i malnatesi alle urne per eleggere il sindaco dopo il salto di Samuele Astuti dal Comune alla Regione Lombardia.

Ci si aspetta una lunga campagna elettorale e il primo partito a scattare dai blocchi di partenza è la Lega, che con un comunicato inizia il proprio lavoro in vista delle amministrative.

«É da tempo – si legge nel comunicato del commissario Gladiseo Zagatto – che diversi concittadini si interrogano su quale sarà la nostra posizione durante le future elezioni nella primavera 2019. La lega é indubbiamente il primo partito a livello nazionale e anche a livello locale i risultati delle scorse elezioni ci vedono in forte ascesa. In virtù sia di questo oltremodo definito clima nazionale e di un lungo percorso di crescita e partecipazione fatto a livello locale, dalla sezione cittadina si ritiene preponderante rimarcare una posizione chiaramente di traino che la Lega Nord dovrà avere nei confronti di quella che sarà la proposizione del candidato Sindaco».

«Ci stiamo già muovendo – prosegue Zagatto – per definire un percorso che porti alla condivisione, con le altre forze politiche del centro destra e civiche, di un un team di persone molto motivate, decisamente pro-attive e fortemente legate al territorio che già sono al lavoro e che si adopereranno per la crescita e il miglioramento della qualità della vita e della politica malnatese. Nelle prossime settimane, la Lega darà il via al percorso di ascolto della popolazione malnatese con incontri nei gazebo, che verranno allestiti nelle diverse zone del Comune, per raccogliere le proposte dei malnatesi da inserire nel programma elettorale».

Queste le parole del commissario della sezione malnatese Gladiseo Zagatto che sanciscono in modo inequivocabile che la campagna elettorale si é aperta con una presa di posizione forte e chiara del partito di Salvini.