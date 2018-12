Per l’ultimo dell’anno si ride con le Sorelle Trapunta al teatro San Pio

Il Cinema-teatro San Pio, sala della Comunità di Uboldo, propone anche quest’anno lo spettacolo per l’ultimo giorno dell’anno. Lunedì 31 Dicembre dalle ore 22,00 andrà in scena la commedia brillante “Le sorelle trapunta” a cura della Compagnia teatrale del Crivello di Uboldo per la regia di Antonella Imondi.

Due “mature” sorelle gemelle, ma non troppo, hanno come unico interesse la vita di Chiesa e “l’ammirazione” per il loro parroco. Vivono tra ricordi delle vacanze e vicini invadenti, sempre pronte ad offrire la loro “proverbiale”

accoglienza. Gli eventi che accadranno, quando il Sindaco organizza il gemellaggio che il paese stabilisce ogni anno con un Comune vicino, porteranno dei cambiamenti tanto inaspettati, quanto graditi, e la vicina ficcanaso,

pronta con una nuova “Associazione”, vedrà i suoi piani sconvolti.

Una brillante commedia in tre atti per apprezzare le sorprese che alle volte la vita riserva portata in scena dalla locale Compagnia teatrale del Crivello. Il prezzo del biglietto è di € 15,00 ed è possibile prenotare i posti sul sito internet www.teatrosanpio.uboldo.info oppure al 328.7444674 o presso la Cartoleria Pagani di Uboldo.

Al termine della commedia, a mezzanotte, brindisi al nuovo anno con panettone e spumante offerti dalla Sala della Comunità uboldese.