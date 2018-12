Luvinate accende il Natale, ricco di eventi

Dall’8 dicembre a metà gennaio, un fitto programma di eventi ed attività natalizie. E’ questo il programma coordinato dall’Amministrazione Comunale e che vede protagoniste le varie realtà associative ed aggregative di Luvinate nell’organizzazione di momenti di festa in occasione del S. Natale.

A fianco di momenti tradizionali, una novità: la Pizzoccherata della Befana, che si svolgerà presso l’Oratorio di Luvinate domenica 6 gennaio, con l’arrivo proprio della Befana per la gioia dei bambini presenti.

Si incomincerà in particolare sabato 8 dicembre, con la musica di MusicArte, i mercatini al Centro Sociale di Luart e Centro Anziani e la festa di tutti gli sportivi a Casciago su iniziativa del CSI Luvinate.

Sarà poi il momento della Scuola dell’Infanzia e Primaria, con i rispettivi appuntamenti natalizi e – in particolare per la Scuola elementare – il Natale itinerante per le vie del Paese per venerdì 14 dicembre

Altro appuntamento importante sarà sabato 15 dicembre, con l’inaugurazione del S. Presepe in Piazza don Sironi a cura di artisti locali e il successivo aperitivo di ringraziamento offerto da Sindaco e Giunta per tutti i volontari operanti in paese nei vari gruppi e realtà. Per l’occasione verrà annunciato la vincitrice/vincitore della Borsa di Studio intitolata all’ex vicesindaco Agostino Aschedamini e rivolta a premiare il merito dei giovani luvinatesi.

La novità invece sarà la Pizzoccherata della Befana, per domenica 6 gennaio 2019 in Oratorio, così da concludere insieme il periodo natalizio e prepararsi agli impegni del nuovo anno.

Per info, adesioni e per conoscere il programma completo cliccare sul sitohttp://www.comune.luvinate.va.it/notizie/programma-natale-2018/

Al termine, come sempre, la Corale don Sironi si recherà a Varese, a S. Ambrogio per concludere insieme alle Suore Salesiane le festività con l’iniziativa “Due canti con chi ci vuole bene!” in programma per domenica 13 gennaio 2019.