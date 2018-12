Morazzone, un tris per arrivare in vetta

La tredicesima giornata del campionato di Promozione sorride al Morazzone che vince e aggancia la Rhodense, frenata in casa. In Prima Categoria è il Cas Sacconago la nuova capolista del Girone A.

PROMOZIONE

La Rhodense pareggia 1-1 in casa contro la Guanzatese e viene raggiunta al primo posto dal Morazzone, che regola 3-0 il Fagnano. Risale posizione il Gavirate che passa 3-1 a Besnate, mentre il Muggiò non va oltre l’1-1 contro la Lentatese. La Vergiatese ritrova il sorriso vincendo 3-0 a Saronno contro un Fbc rimaneggiato. Dilaga il Meda, 5-1 contro la Cob 91, l’Universal si impone 2-1 in casa della Base 96 mentre termina 2-2 tra Olimpia e Uboldese.

CLASSIFICA: Morazzone, Rhodense 28; Gavirate, Muggiò, Guanzatese 23; Besnatese, Olimpia 22; Base 96, Vergiatese 20; Cob 91 17; Meda 16; Universal Solaro 15; Uboldese 13; Lentatese 9; Fagnano 8; Fbc Saronno 7.

PRIMA CATEGORIA

La Vanzaghellese perde 1-0 a Cantello, Aurora Cantalupo e Valceresio pareggiano 1-1 e il Cas Sacconago ne approfitta passando 3-2 sul terreno della Solbiatese Insubria per balzare al comando del girone. Sale in seconda posizione il Gorla Maggiore, vittorioso 2-1 a Ispra e risale posizioni anche la Folgore Legnano grazie al successo 3-1 di Brebbia. Colpo esterno anche per l’Antoniana, 2-0 ad Arsago Seprio, e per il Tradate, 2-0 a Luino. Termina 1-1 tra San Marco e Tre Valli.