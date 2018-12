Perché è meglio acquistare online?

Molte persone sono ancora scettiche in merito agli acquisti online, in quanto pensano di poter incappare facilmente in truffe. Inoltre, il fatto di non poter toccare con mano la merce induce spesso ad insicurezze relative alla qualità dei prodotti. In realtà, comprare via internet è conveniente, contribuisce a rendere la vita più semplice, ma soprattutto assicura maggiori garanzie dello shopping tradizionale. Il bello è che può essere attuato in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, in quanto basta avere un dispositivo in grado di collegarsi al web.

Non si deve fare i conti con orari o giorni di chiusura, poiché è possibile comprare 24 ore su 24. In più si ha tutto il tempo per valutare i prodotti tranquillamente, senza fretta e avendo la possibilità anche di leggere le recensioni delle persone che hanno già avuto modo di provare una determinata merce, così da avere maggiori certezze in merito al proprio acquisto. Inoltre, si risparmia tempo prezioso, in quanto non si devono effettuare spostamenti o code interminabili.

Tuttavia, l’aspetto più interessante è che è possibile usufruire di importanti offerte tutto l’anno, non solo durante il periodo dei saldi. Infine, è possibile monitorare, in ogni momento, lo stato dell’ordine attuato, ricevere assistenza post-vendita e pagare con carta di credito, in quanto la sicurezza dei dati è assicurata dal protocollo SSL, un meccanismo informatico stabilito dalla legge, che serve per proteggere la riservatezza delle informazioni bancarie.

Saper scegliere il sito giusto

Acquistare online, al contrario di quello che si potrebbe pensare, è sicuro, basta solo seguire alcune accortezze ed individuare i siti giusti a cui rivolgersi. Il primo aspetto da valutare è sicuramente la descrizione che viene fornita dei prodotti, che deve essere chiara ed esaustiva e non lasciare spazio a troppi dubbi o perplessità.

Un esempio interessante è fornito, ad esempio, dal sito www.cittashop.it, dove, nonostante vengano riportati tanti articoli differenti, ognuno di essi è correlato di spiegazioni esaurienti, con tanto di vantaggi e svantaggi, che è utile per capire se sia meglio comprare o meno un determinato prodotto.

Altro aspetto da considerare è relativo alle modalità di pagamento e di consegna, che devono essere specificate, in modo che da non creare situazioni equivoche che potrebbero mettere in allarme il consumatore. Ovviamente, non deve generare dubbi neanche il prezzo d’acquisto dei prodotti riportati sul sito, che deve essere comprensivo di tutte le spese, così da non generare malintesi al momento del pagamento.

Il diritto di recesso

Uno dei grandi vantaggi di acquistare online è il diritto di recesso, che ancora pochi conoscono e che, di norma, non viene garantito dai negozi fisici. Infatti, qualora il consumatore cambi idea in merito ad un articolo acquistato sul web, per legge, ha la possibilità, entro 14 giorni dal ricevimento della merce, di inviare una raccomandata al venditore nella quale viene riportata la volontà di recessione, anche senza spiegarne i motivi, e la richiesta del rimborso dell’importo pagato.

Per quanto riguarda il bene, invece, questo deve essere restituito entro i 14 giorni successivi all’esercizio del diritto di recesso, mediante spedizione postale o, qualora ciò non sia possibile, con la consegna in un luogo stabilito. Il venditore, dal canto suo, è chiamato a rimborsare il prezzo e le spese di consegna, entro, e non oltre, 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Tale vantaggio, come avrete certamente avuto modo di appurare, non viene assicurato nei punti vendita tradizionali, presso i quali, al massimo, viene fornito un buono, che deve essere, però, speso nel medesimo negozio.