Perchè trascorrere un anno scolastico all’estero: 10 motivi

Inutile negarlo. Il mondo è in continuo cambiamento e le skills necessarie per trovare lavoro sono sempre più variegate.

Tra tutte, la più importante è sicuramente la capacità di parlare fluentemente almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese.

Come tutti i genitori di adolescenti sanno, ci sono tantissime opportunità per trascorrere all’estero un periodo di approfondimento linguistico, tra vacanze studio, stage e corsi di lingua più o meno intensivi.

Uno dei metodi più efficaci rimane infatti andare sul posto, e starci il più a lungo possibile.

Per questo motivo, una scelta popolarissima tra gli under 18 è quella di trascorrere un anno scolastico all’estero già durante il liceo.

Anno scolastico all’estero: dove andare e quando partire

Le scelte possibili sono tante: si trascorre all’estero l’intero anno scolastico all’estero in high school, oppure si opta per un solo trimestre o semestre scolastico.

Gli studenti e i genitori interessati hanno l’imbarazzo della scelta tra i numerosi Paesi in cui poter studiare per un anno all’estero.

I più amati rimangono sempre Stati Uniti e Inghilterra, accanto ai quali emergono Canada e Irlanda come mete alternative per conoscere Paesi e tradizioni meno note.

Di solito, è possibile partire durante il terzo o quarto anno di scuola superiore, con la sicurezza di vedere riconosciuta l’esperienza all’estero al rientro in Italia, secondo le normative italiane sulla mobilità Miur.

Non solo per imparare l’inglese. Ecco quali sono i vantaggi di un anno all’estero già durante il liceo.

Abbiamo scelto 10 motivi per trascorrere un anno scolastico all’estero

Imparare bene l’inglese, o un’altra lingua straniera. Frequentare una scuola superiore, giorno per giorno, e vivere in una famiglia ospitante madrelingua è una indiscutibile opportunità di full immersion linguistica. Fare amicizia con studenti locali ed exchange: scambiare opinioni, sogni e progetti per il futuro è un’occasione di riflessione importantissima. Aprire la mente: conoscere altre culture, tradizioni e abitudini e accettare la diversità e il rispetto. Frequentare un sistema scolastico diverso, materie nuove e nuovi sport e attività extra-scolastiche. Ricevere consigli dai counsellor delle high school all’estero sull’orientamento universitario e la carriera post-diploma di maturità. Diplomarsi all’estero, opzione disponibile in moltissimi Paesi per il quarto o quinti anno all’estero. Migliorare le proprie capacità interpersonali, socializzando con persone nuove, parlando in una lingua diversa e conoscendo studenti di ogni parte del mondo. Migliorare le proprie capacità organizzative, arrivando puntuali a scuola, usando i mezzi pubblici locali e partecipando ad attività scolastiche ed extra scolastiche. Mettersi alla prova, riflettere su se stessi e il proprio comportamento in situazioni nuove, e migliorare i punti di debolezza del proprio carattere.. Acquisire maggiore fiducia in se stessi, nella propria autonomia e indipendenza di giudizio.

I motivi per trascorrere un anno scolastico all’estero sono molti più di 10. Le ragioni per mettersi in gioco e iscriversi ad un anno di high school all’estero possono essere tante quante gli studenti che partecipano ogni anno, quindi migliaia!

I genitori degli studenti exchange testimoniano che, al rientro in Italia, possono facilmente notare la maturità acquisita dai propri figli, l’indipendenza ma soprattutto la maggiore fiducia in se stessi.

Tutto questo è un grande valore aggiunto di questo periodo di studio all’estero, forse anche più dell’aver imparato perfettamente l’inglese.

Nel mondo di oggi, che richiede rapida capacità di adattamento ai cambiamenti, apertura mentale e accettazione delle sfide di ogni giorno, questa esperienza è una grande opportunità per gli adulti di domani.