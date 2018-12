Piazza Città di Lombardia diventa natalizia

Verrà inaugurata domani, domenica 2 dicembre, in Piazza Città di Lombardia, la pista di pattinaggio su ghiaccio (che rimarrà poi aperta fino al 20 gennaio), allestita dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con Regione Lombardia.

Dopo il taglio del nastro è in programma uno spettacolo aperto al pubblico con l’esibizione di alcuni pattinatori dell’Agorà, la scuola di ghiaccio di Milano, e dell’Hockey Milano RossoBlu.

Al termine dello spettacolo la pista di pattinaggio sarà aperta al pubblico fino alle 21.

Ma altre iniziative sono in programma sempre domani nella Città di Lombardia, sede degli uffici della Regione:

– alle ore 10 alle 18 il Belvedere del Palazzo, al 39esimo piano, sarà aperto al pubblico per un’esposizione di Presepi realizzati dai bambini nell’ambito del progetto “Realizza il tuo presepe” promosso da Assogiocattoli. ‘I presepi dei bambini’ si inserisce tra le iniziative di carattere sociale realizzate dalla Regione con Assogiocattoli per realizzare interventi sul territorio e promuovere una cultura dei diritti umani come accaduto anche nell’ambito della manifestazione G!come Giocare con ‘Gioco anche io’, progetto di valorizzazione dell’inclusione dei bambini con disabilità.

– alle 16, all’Auditorium Testori, è in programma il concerto dell’Orchestra Sinfonica ‘La Nota in più’ dell’Associazione ‘Spazio autismo onlus’ di Bergamo, (ingresso libero fino a esaurimento posti).