Preparate scarpe e maglie termiche, si corre al Trail di bozz

Mancano due mesi e già il “Trail di bozz” scalda… i muscoli. La data della corsa nella zona delle “bozze” (zone umide) di Arsago Seprio è già fissata, il 24 febbraio 2019.

Il percorso del trail misura 25km, con un dislivello contenuto (450 metri) e un livello di difficoltà che però in diverse edizioni si è alzato per le condizioni climatiche, tra terreno pesante e scenari a volte nebbiosi (nella foto: edizione 2018). La traccia precisa non è ancora comparsa, ma il sito assicura che lo sarà tra poco.

In occasione del Natale gli organizzatori dell’Insubria Sky Team si sono inventati anche la promozione regalo ad hoc: dalla mezzanotte di oggi, sabato 22 dicembre 2018 sino alla mezzanotte di domenica 6 gennaio 2019, vale a dire per tutto il periodo delle feste natalizie, si potrà regalare a un amico l’iscrizione, pagando un prezzo ridotto. È anche una buona idea per fissare il primo appuntamento della nuova stagione, no? Tutte le info sul sito del Trail di Bozz.