Pro Patria – Gozzano, aperte le prevendite

La Pro Patria tornerà allo “Speroni” domenica 9 dicembre (ore 16.30) per affrontare il Gozzano.

Da oggi sono aperte le prevendite per acquistare i biglietti:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – A.C. Gozzano Calcio, valevole per la Quindicesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita è aperta ufficialmente presso i punti vendita VIVATICKET:

Bar Savoia di Via XXII Marzo, 2, a Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.