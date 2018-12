Quest’anno il Presepe è davvero sommerso

Si è svolta questa mattina la posa del Presepe sommerso di Laveno Mombello.

Galleria fotografica Laveno Mombello: la posa del Presepe sommerso 4 di 10

Dalle 7 alle 12, in piazza Caduti del Lavoro, si è lavorato sia fuori che dentro l’acqua per mettere in posizione i cinque grandi “vassoi” dove le 42 statue sono collocate a gruppi, e l’albero di Natale che completa l’installazione.

Si tratta di una struttura del peso complessivo di quasi 18 tonnellate, che è stata trasportata da Villa Frua, dove viene ricoverata dopo le festività natalizie, poi calata in acqua a tre metri di profondità da una grande gru.

Al lavoro i sub e i volontari dell’associazione Amici del Presepe Sommerso, per mantenere una tradizione che si rinnova ormai da 40 anni.

Quest’anno la gioia per l’originale presepe è doppia: mentre l’anno scorso, infatti, a causa della siccità e del basso livello del lago le statue erano in acqua solo a metà, quest’anno le abbondanti piogge di novembre permettono di godersi lo spettacolo suggestivo e poetico della Natività interamente sommersa.